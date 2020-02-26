Предложение чирлидерше, шарф «за танкоград» и маскот на перилах. Фото победы «Динамо»

25 февраля в Москве на льду стадиона «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышева московское «Динамо» победило челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 3:2 ОТ.
Команда гостей открыла счёт на 10-й минуте, отличился защитник Ник Бэйлен. «Динамо» восстановило равновесие на 25-й минуте, точный бросок в свой актив записал нападающий Даниил Тарасов. В середине второго периода подопечные Владимира Крикунова вышли вперёд, гол забил форвард Теэму Пулккинен. В самой концовке основного времени челябинский клуб отыгрался усилиями нападающего Андрея Попова. Встреча перешла в овертайм, где победу московской команде принёс нападающий Владимир Брюквин.
Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Трактор» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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