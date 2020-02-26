Ковальчук сделал мощный хит на Пулмане в дебютной игре за «Вашингтон». Видео

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Виннипег Джетс».
На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 3:1 в пользу хозяев. В этой встрече за «Вашингтон» дебютировал российский нападающий Илья Ковальчук, куда он перешёл из «Монреаля». В одном из игровых моментов он провёл силовой приём на защитнике «Виннипега» Такере Пулмане.
Видео можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.
«Вашингтон» стал для Ильи уже третьей командой в текущем сезоне. Сначала нападающий играл за «Лос-Анджелес Кингз», с которым разорвал контракт, а затем за «Монреаль». В составе «Канадиенс» в текущем сезоне 36-летний игрок набрал 13 (6+7) очков. Всего в НХЛ Ковальчук провёл 919 матчей и набрал 872 очка.
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