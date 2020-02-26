Панарин установил рекорд НХЛ для дебютантов клубов в XXI веке

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.
Одним из главных героев матча стал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Российский форвард открыл счёт в матче и ассистировал Мике Зибанеджаду в овертайме, благодаря чему продлил результативную серию до 10 матчей.
Российский форвард стал первым игроком в НХЛ в XXI веке, который имеет на своём счету две 10-матчевые результативные серии в дебютном сезоне за клуб. Последним игроком, которому покорилось это достижение, стал Уэйн Гретцки. Это произошло в сезоне-1996/1997. Примечательно, что в том сезоне Уэйн дебютировал за «Рейнджерс». Из российских хоккеистов подобного достижения добивался только Александр Могильный (сезон-1995/1996).
- 26 февраля 2020
-
08:10
-
07:50
-
07:34
-
07:33
-
07:01
-
06:50
-
06:48
-
06:42
-
06:33
-
06:22
-
06:16
-
06:14
-
06:01
-
05:57
-
05:53
-
05:52
-
05:44
-
05:39
-
05:35
-
05:13
-
04:51
-
04:03
-
03:48
-
03:33
-
00:00
- 25 февраля 2020
-
23:47
-
23:31
-
23:11
-
23:09
-
22:57
-
22:50
-
22:44
-
22:44
-
22:41
-
22:29