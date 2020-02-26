Панарин установил рекорд НХЛ для дебютантов клубов в XXI веке

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.



Одним из главных героев матча стал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Российский форвард открыл счёт в матче и ассистировал Мике Зибанеджаду в овертайме, благодаря чему продлил результативную серию до 10 матчей.

Российский форвард стал первым игроком в НХЛ в XXI веке, который имеет на своём счету две 10-матчевые результативные серии в дебютном сезоне за клуб. Последним игроком, которому покорилось это достижение, стал Уэйн Гретцки. Это произошло в сезоне-1996/1997. Примечательно, что в том сезоне Уэйн дебютировал за «Рейнджерс». Из российских хоккеистов подобного достижения добивался только Александр Могильный (сезон-1995/1996).