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Панарин установил рекорд НХЛ для дебютантов клубов в XXI веке

Панарин установил рекорд НХЛ для дебютантов клубов в XXI веке
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

Одним из главных героев матча стал нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин. Российский форвард открыл счёт в матче и ассистировал Мике Зибанеджаду в овертайме, благодаря чему продлил результативную серию до 10 матчей.

Российский форвард стал первым игроком в НХЛ в XXI веке, который имеет на своём счету две 10-матчевые результативные серии в дебютном сезоне за клуб. Последним игроком, которому покорилось это достижение, стал Уэйн Гретцки. Это произошло в сезоне-1996/1997. Примечательно, что в том сезоне Уэйн дебютировал за «Рейнджерс». Из российских хоккеистов подобного достижения добивался только Александр Могильный (сезон-1995/1996).

Панарин повторил достижение Мессье, Гретцки и Ягра
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