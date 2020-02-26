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Нападающий «Тампы» Кучеров набрал очки в 17-м матче подряд

Нападающий «Тампы» Кучеров набрал очки в 17-м матче подряд
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров открыл счёт в матче, благодаря чему в пятый раз в карьере забросил не менее 30 шайб за сезон НХЛ, все пять – в составе «Лайтнинг». Российский форвард продлил результативную серию до 17 матчей. Последний раз Кучеров уходил со льда без результативных действий 13 января 2020 года, когда не набрал очков в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (1:3).

Отметим, что официально по правилам НХЛ серия Кучерова с набранными очками считается прерванной, так как российский форвард пропустил один матч из-за травмы. В нынешнем сезоне Никита забросил 30 шайб и сделал 46 результативных передач в 61 матче.

Кучеров набрал очки в 14-м матче подряд. Это неофициальное второе место в истории «Тампы»
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