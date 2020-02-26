«Сибирь» продлила контракт с защитником Ильёй Морозовым, он воспитанник клуба

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» подписал новый контракт с защитником Ильёй Морозовым, информирует команда в «Твиттере». Новое соглашение с 21-летним российским хоккеистом подписано до конца сезона-2021/2022.

В нынешнем сезоне воспитанник новосибирского клуба принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил четыре шайбы и сделал четыре результативные передачи при показателе полезности "-6" и 24 минутах штрафного времени. В среднем за матча Морозов проводит на льду 15 минут и 16 секунд.

Илья дебютировал в «Сибири» в сезоне-2017/2018. На данный момент в его активе 132 матча в КХЛ, в которых он сумел набрать 13 (5+8) очков при полезности "-1" и 42 минутах штрафного времени.