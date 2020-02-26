Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сибирь» — «Динамо Р». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Сибирь» продлила контракт с защитником Ильёй Морозовым, он воспитанник клуба

«Сибирь» продлила контракт с защитником Ильёй Морозовым, он воспитанник клуба
Хоккей / КХЛ 0

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» подписал новый контракт с защитником Ильёй Морозовым, информирует команда в «Твиттере». Новое соглашение с 21-летним российским хоккеистом подписано до конца сезона-2021/2022.

В нынешнем сезоне воспитанник новосибирского клуба принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил четыре шайбы и сделал четыре результативные передачи при показателе полезности "-6" и 24 минутах штрафного времени. В среднем за матча Морозов проводит на льду 15 минут и 16 секунд.

Илья дебютировал в «Сибири» в сезоне-2017/2018. На данный момент в его активе 132 матча в КХЛ, в которых он сумел набрать 13 (5+8) очков при полезности "-1" и 42 минутах штрафного времени.

«Сибирь» подписала новый контракт со своим лучшим снайпером Пуустиненом
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020