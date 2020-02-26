Шесть арбитров КХЛ утверждены ИИХФ для работы на ЧМ-2020

Международная федерация хоккея назвала состав арбитров на ближайший чемпионат мира, который пройдёт с 8 по 24 мая 2020 года в Швейцарии.

В окончательный список из 16 главных и 16 линейных арбитров попали главные судьи: Роман Гофман (Россия), Евгений Ромасько (Россия) и Максим Сидоренко (Беларусь), а также лайнсмены Дмитрий Голяк (Беларусь), Никита Шалагин (Россия) и Дмитрий Шишло (Россия). Также на главном мировом форуме будет работать чешский арбитр Антонин Ержабек, на протяжении нескольких лет судивший в КХЛ.

Главные арбитры Андрис Ансонс (Латвия) и Денис Наумов (Россия) представят КХЛ на чемпионате мира в первом дивизионе в группе А, который пройдёт в Словении. Там же будет работать российский лайнсмен Евгений Юдин.