Шесть арбитров КХЛ утверждены ИИХФ для работы на ЧМ-2020
Международная федерация хоккея назвала состав арбитров на ближайший чемпионат мира, который пройдёт с 8 по 24 мая 2020 года в Швейцарии.
В окончательный список из 16 главных и 16 линейных арбитров попали главные судьи: Роман Гофман (Россия), Евгений Ромасько (Россия) и Максим Сидоренко (Беларусь), а также лайнсмены Дмитрий Голяк (Беларусь), Никита Шалагин (Россия) и Дмитрий Шишло (Россия). Также на главном мировом форуме будет работать чешский арбитр Антонин Ержабек, на протяжении нескольких лет судивший в КХЛ.
Главные арбитры Андрис Ансонс (Латвия) и Денис Наумов (Россия) представят КХЛ на чемпионате мира в первом дивизионе в группе А, который пройдёт в Словении. Там же будет работать российский лайнсмен Евгений Юдин.
«Овечкин желал удачи». Русский арбитр вошёл в историю и вернулся в КХЛ
Евгений Ромасько принял ответственное решение.
Читайте также
- 26 февраля 2020
-
10:20
- 25 февраля 2020
-
23:47
- 18 февраля 2020
-
19:36
-
13:10
- 17 февраля 2020
-
18:17
- 13 февраля 2020
-
15:30
- 11 февраля 2020
-
15:42
- 10 февраля 2020
-
12:37
- 8 февраля 2020
-
19:50
-
17:25
- 7 февраля 2020
-
10:45
- 5 февраля 2020
-
18:19
-
13:37
- 4 февраля 2020
-
15:37
-
14:48
- 31 января 2020
-
11:11
-
11:00
- 29 января 2020
-
22:10
-
10:25
- 27 января 2020
-
13:30
-
09:52
-
09:20
- 9 января 2020
-
14:05
-
13:21
- 6 января 2020
-
05:00
- 4 января 2020
-
14:25
- 3 января 2020
-
01:22
- 1 января 2020
-
17:58
- 28 декабря 2019
-
18:08
- 26 декабря 2019
-
21:00
- 17 декабря 2019
-
17:42
- 13 декабря 2019
-
15:34
-
14:25
- 12 декабря 2019
-
13:08
-
10:35
Партнерский контент