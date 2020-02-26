КХЛ оштрафовала Пашнина за удар Тихонова клюшкой между ног в «зелёном дерби»

Континентальная хоккейная лига оштрафовала защитника «Автомобилиста» Никиту Трямкина и защитника «Салавата Юлаева» Михаила Пашнина, сообщается на официальном сайте организации.
Трямкин получил удаление до конца матча за толчок на борт форварда «Авангарда» Сергея Шумакова, а Пашнин заработал «5+20» за удар нападающего «Ак Барса» Виктора Тихонова клюшкой между ног в «зелёном дерби».
«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизоды матчей: «Ак Барс» — «Салават Юлаев». Время – 31:16. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Салавата» Михаила Пашнина по п.1.15. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу.
«Авангард» — «Автомобилист». Время – 07:39. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Автомобилиста» Никиту Трямкина по п.1.13. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу», — говорится в официальном сообщении.
Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
- 26 февраля 2020
-
15:24
-
15:15
-
15:00
-
14:41
-
14:25
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:35
-
13:21
-
13:00
-
12:35
-
12:10
-
12:00
-
11:42
-
11:30
-
11:11
-
11:00
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:52
-
09:35
-
09:16
-
09:00
-
09:00
-
08:45
-
08:24
-
08:10
-
07:50
-
07:34
-
07:33
-
07:01
-
06:50
-
06:48