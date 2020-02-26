КХЛ оштрафовала Пашнина за удар Тихонова клюшкой между ног в «зелёном дерби»

Континентальная хоккейная лига оштрафовала защитника «Автомобилиста» Никиту Трямкина и защитника «Салавата Юлаева» Михаила Пашнина, сообщается на официальном сайте организации.

Трямкин получил удаление до конца матча за толчок на борт форварда «Авангарда» Сергея Шумакова, а Пашнин заработал «5+20» за удар нападающего «Ак Барса» Виктора Тихонова клюшкой между ног в «зелёном дерби».

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизоды матчей: «Ак Барс» — «Салават Юлаев». Время – 31:16. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Салавата» Михаила Пашнина по п.1.15. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу.

«Авангард» — «Автомобилист». Время – 07:39. На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Автомобилиста» Никиту Трямкина по п.1.13. статьи 27 дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу», — говорится в официальном сообщении.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.