Лидер обороны «Торонто» Маззин выбыл на четыре недели

Защитник клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» Джейк Маззин выбыл из строя на четыре недели, информирует канадская команда в «Твиттере». Сообщается, что 31-летний хоккеист травмировал руку. 24 февраля Маззин подписал новый контракт с клубом сроком на четыре года и зарплатой в $ 5,625 млн за сезон.



В текущем сезоне Маззин сыграл за «Торонто» 53 матча и набрал 23 (6+17) очка при показателе полезности "+12". В среднем он проводил на льду 21 минуту 35 секунд за матч.



Маззин был обменян в «Торонто» из «Лос-Анджелес Кингз» 28 января 2019 года. За карьеру в Национальной хоккейной лиге он провёл 591 матч, забросил 61 шайбу и отдал 190 результативных передач. В составе «Кингз» — обладатель Кубка Стэнли в 2014 году.



Джейк был задрафтован «Питтсбург Пингвинз» в пятом раунде в 2007 году под общим 141-м номером.