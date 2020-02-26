Лидер обороны «Торонто» Маззин выбыл на четыре недели

Защитник клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» Джейк Маззин выбыл из строя на четыре недели, информирует канадская команда в «Твиттере». Сообщается, что 31-летний хоккеист травмировал руку. 24 февраля Маззин подписал новый контракт с клубом сроком на четыре года и зарплатой в $ 5,625 млн за сезон.
В текущем сезоне Маззин сыграл за «Торонто» 53 матча и набрал 23 (6+17) очка при показателе полезности "+12". В среднем он проводил на льду 21 минуту 35 секунд за матч.
Маззин был обменян в «Торонто» из «Лос-Анджелес Кингз» 28 января 2019 года. За карьеру в Национальной хоккейной лиге он провёл 591 матч, забросил 61 шайбу и отдал 190 результативных передач. В составе «Кингз» — обладатель Кубка Стэнли в 2014 году.
Джейк был задрафтован «Питтсбург Пингвинз» в пятом раунде в 2007 году под общим 141-м номером.
- 26 февраля 2020
-
20:18
-
19:57
-
19:40
-
19:19
-
19:14
-
18:48
-
18:46
-
18:34
-
18:24
-
18:13
-
17:47
-
17:40
-
17:17
-
17:00
-
16:45
-
16:45
-
16:28
-
16:15
-
16:00
-
15:40
-
15:24
-
15:15
-
15:00
-
14:41
-
14:25
-
14:10
-
14:00
-
13:50
-
13:35
-
13:21
-
13:00
-
12:35
-
12:10
-
12:00
-
11:42