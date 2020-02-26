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Лидер обороны «Торонто» Маззин выбыл на четыре недели

Лидер обороны «Торонто» Маззин выбыл на четыре недели
Хоккей / НХЛ 0

Защитник клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» Джейк Маззин выбыл из строя на четыре недели, информирует канадская команда в «Твиттере». Сообщается, что 31-летний хоккеист травмировал руку. 24 февраля Маззин подписал новый контракт с клубом сроком на четыре года и зарплатой в $ 5,625 млн за сезон.

В текущем сезоне Маззин сыграл за «Торонто» 53 матча и набрал 23 (6+17) очка при показателе полезности "+12". В среднем он проводил на льду 21 минуту 35 секунд за матч.

Маззин был обменян в «Торонто» из «Лос-Анджелес Кингз» 28 января 2019 года. За карьеру в Национальной хоккейной лиге он провёл 591 матч, забросил 61 шайбу и отдал 190 результативных передач. В составе «Кингз» — обладатель Кубка Стэнли в 2014 году.

Джейк был задрафтован «Питтсбург Пингвинз» в пятом раунде в 2007 году под общим 141-м номером.

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