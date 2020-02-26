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Бучневич впервые после аварии принял участие в тренировке «Рейнджерс»

Бучневич впервые после аварии принял участие в тренировке «Рейнджерс»
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич принял участие в тренировке команды, сообщает в «Твиттере» североамериканский журналист Винс Меркольяно. Россиянин впервые тренировался после того, как попал в автомобильную аварию вместе с одноклубником Игорем Шестёркиным.

«Это случилось в Бруклине, Игорь был за рулём. Судя по всему, машина, которая двигалась перед ними, развернулась на 180 градусов и произошло столкновение.

Сразу же сработали подушки безопасности, оба игрока были пристёгнуты, слава богу. Их отвезли в больницу на обследование нашими докторами», — рассказал ранее подробности аварии с участием россиян президент «Нью-Йорк Рейнджерс» по хоккейным операциям Джон Дэвидсон.

Шестёркин и Бучневич попали в аварию в США. Перед ними развернулась машина
«Рейнджерс» напугали журналистов и болельщиков. У одного сотрясение, у другого перелом ребра. К счастью, хоккеисты были пристёгнуты.
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