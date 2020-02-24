«Рейнджерс» напугали журналистов и болельщиков. У одного сотрясение, у другого перелом ребра. К счастью, хоккеисты были пристёгнуты.

Шестёркин и Бучневич попали в аварию в США. Перед ними развернулась машина

День дедлайна принёс «Рейнджерс» смешанные чувства. С одной стороны, радостная новость – Крис Крайдер никуда не уходит и подписал новый контракт. С другой стороны, расстройство, ведь два российских игрока команды – Павел Бучневич и Игорь Шестёркин — накануне попали в автомобильную аварию и получили повреждения.

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Первые слухи поползли по соцсетям перед пресс-конференцией президента клуба Джона Дэвидсона. Он выступил сразу с двумя заявлениями, вот что на данный момент известно об аварии:

«Произошла автомобильная авария с участием наших игроков – Игоря Шестёркина и Павла Бучневича. Это случилось в Бруклине, Игорь был за рулём. Судя по всему, машина, которая двигалась перед ними, развернулась на 180 градусов, и произошло столкновение.

Сразу же сработали подушки безопасности, оба игрока были пристёгнуты, слава богу. Их отвезли в больницу на обследование нашими докторами. Бучневич был очень перепуган, но избежал серьёзных травм и пропустит несколько дней.

У Игоря небольшое повреждение верхней части тела, перелом ребра без смещения. Через пару недель мы проведём повторное обследование», — сказал Дэвидсон.

Слава богу, что всё обошлось, ведь могло быть намного хуже, и хочется пожелать скорейшего выздоровления обоим игрокам. Однако для «Рейнджерс» эта новость может стать критической. Команда в последние пару недель сделала мощный рывок к зоне плей-офф, выиграла семь матчей из восьми. Шестёркин, который блистательно ворвался в НХЛ в январе и уже успел стать первым номером команды, выиграл пять из пяти.

Бучневич выходил в первом звене, набрал 6 (3+3) очков. Пока неясно, пропустит ли нападающий матчи (следующий «Рейнджерс» проведут в ночь на 26 января с «Айлендерс»), на тренировке на месте россиянина выходили Грег Маккег и Брендан Смит.

Шестёркина заменили после удара в голову. Он вернулся, установил рекорд и отбил 42 броска Могла быть тяжёлая травма. А в итоге почти получился «сухарь».

Зато эта авария стала крайне необычным завершением нестандартной ситуации, которая сложилась во вратарской линии. У «Рейнджерс» был Хенрик Лундквист – некогда король, а теперь стареющий ветеран, который уже не способен матч за матчем играть на уровне НХЛ. Он и сам это признавал и даже вызывался сидеть в запасе и давать дорогу молодым.

Есть Александр Георгиев, который за три года заработал репутацию надёжного вратаря, который способен быть и первым номером. И, наконец, Шестёркин, который играет так, что не давать ему играть было бы просто преступлением. У него лучший процент отражённых бросков в НХЛ (94,1%) и третий коэффициент надёжности (2,23), и он уже побил несколько рекордов клуба, Несколько месяцев все гадали, как разрешится эта ситуация. Лундквиста могли обменять в дедлайн, Георгиевым интересовались многие команды. Но всё разрешилось само по себе, теперь «Рейнджерс» уже точно не будут расставаться с кем-то из вратарей.

Конечно, команда будет бороться и дальше, тем более отставание от восьмёрки теперь вполне преодолимое, всего четыре очка. Да и Крайдер остался, и Бучневич должен поправиться со дня на день, и Панарин продолжает восхищать. Так что ничего не потеряно, но Шестёркин был одним из главных героев преображения «Рейнджерс», его уже даже сравнивали с Джорданом Биннингтоном, который в прошлом сезоне вытащил «Сент-Луис» с последнего места и довёл до Кубка Стэнли. А теперь даже не ясно, на сколько выбыл Шестёркин, и смогут ли «синерубашечники» продолжить удачную серию без него.