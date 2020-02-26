«Людям нужно слух проверить». Кугрышев заявил, что не оскорблял «Ак Барс» после дерби

Нападающий «Салавата Юлаева» Дмитрий Кугрышев прокомментировал скандал, произошедший после матча с «Ак Барсом» (2:3). Некоторые СМИ обвинили российского форварда в том, что он оскорбительно высказался в адрес соперника после проигрыша.



«Утром проснулся от того, что мои соцсети разрывались от негативных комментариев и злобных сообщений болельщиков из Казани. Сначала не понял, в чём дело, пока не прочитал новость, что я сказал эту фразу. Это вызвало удивление. Наверное, людям нужно сходить проверить слух, прежде чем такое писать. Даже если посмотреть видео, я там на эмоциях говорю только одно слово — на букву «г». Считаю, в этом нет ничего плохого, только закончилась игра, мы потерпели обидное поражение в «зелёном дерби». Не понимаю, что за человек добавил слово «Ак Барс» в новостях… Где я там говорю такую длинную фразу?



У меня в Казани играет много друзей, живёт много знакомых, а получается такой бред. Крёстный моей дочери Евы играет за «Ак Барс»! Эмоции были, но я всегда уважительно относился ко всем соперникам, без исключения, тем более к тем, где много друзей. А теперь мне весь день приходится что-то кому-то объяснять. Не собираюсь оправдываться за то, чего не говорил. Прошу всех болельщиков быть внимательнее и не вестись на эту провокацию», — сказал Кугрышев «Чемпионату».

«Ак Барс» отыгрался с 0:2 и победил «Салават Юлаев» в «зелёном дерби»