В австрийской лиге запрещены рукопожатия из-за коронавируса
Австрийская хоккейная лига запретила игрокам рукопожатия на льду с целью предотвращения распространения коронавируса.
«В лиге приостанавливаются рукопожатия на льду до дальнейшего уведомления. В случае изменения ситуации с коронавирусом будут предприняты новые шаги», — указано в сообщении пресс-службы лиги.
Первые два случая заражения новым коронавирусом были зафиксированы накануне в австрийской федеральной земле Тироль у двоих граждан Италии. В Минздраве Австрии ранее сообщили, что речи о закрытии границы с Италией из-за распространения вируса пока не идёт. В Европе вспышка коронавируса зафиксирована в Италии, где, по последним данным, число умерших от вызванного им заболевания составило 12 человек.
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