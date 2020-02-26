В НХЛ обсудят правило дежурного запасного вратаря после случая с Эйрсом

Процедура использования дежурного запасного вратаря в матчах НХЛ будет обсуждаться на встрече генеральных менеджеров, сказал вице-комиссар лиги Билл Дэйли. Этот вопрос снова оказался в центре внимания после того, как 42-летний водитель лёдозаливочной машины Дэвид Эйрс сыграл за «Каролину Харрикейнз».
«Справедливый вопрос. В течение последних лет мы обсуждали этот вопрос. Последний раз — в прошлом году. Такое происходит очень-очень редко, но когда происходит, то привлекает всеобщее внимание и заставляет задаться вопросом, стоит ли в этом компоненте что-то изменить.
Лёгкого решения нет. В частности, нам нужно поработать с профсоюзом игроков. Кого считать хоккеистом? Кого не считать хоккеистом? Кто определяет всё это? Конечно, мы хотим, чтобы игра становилась лучше и чтобы люди не ставили себя в опасное положение, играя в воротах в матче Национальной хоккейной лиги. Над этим придётся поработать», — цитирует Дэйли официальный сайт НХЛ.
- 26 февраля 2020
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