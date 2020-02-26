«Теперь понимаю, что канадцы тоже едят суп». Михеев стал суп-офицером производителя супов

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев дал первое интервью после полученной травмы и рассказал о сотрудничестве с фирмой, производящей супы. Форвард стал суп-офицером компании Campbell Canada.
«Это крупнейшая компания, существует с 1930 года, очень известная в стране. Очень много их продукции в магазинах. Теперь понимаю, что канадцы тоже едят суп. Но не в таком количестве, как в России. У нас дома без супа не бывает обеда. Что интересно, я уже успел сняться в рекламе. Очень интересный ролик, скоро его увидите. Причём снимался вместе с мамой, Натальей Борисовной. Это было классно.
Прекрасно помню момент, когда получил травму. Он и сейчас стоит перед глазами. Вышел на смену. Мы потеряли шайбу в средней зоне. Как раз пошла атака на наши ворота. Я катился сзади и хотел сделать отбор. Уже видел, как соперник падает, и почему-то подумал, что его коньки далеко. А потом почувствовал, что они меня порезали. Выяснилось, это порез сухожилия и артерия задета. Официальный диагноз — нужно лечиться 90 дней.
Переписывался со многими ребятами, кто играл в НХЛ и прошел через такое. Все говорят, что нужно пользоваться таким окном. Надо заниматься умными вещами, переосмысливать жизнь. В первый месяц с травмой ко мне в Торонто как раз прилетела семья. Родители никогда не бывали в Северной Америке. Много гулял с мамой и папой, со своей девушкой. И читал книги. Пусть не по экономике, а детективы. И еще изучаю английский. Не скажу, что идёт бурный прогресс, но уже свободно говорю и стараюсь общаться с ребятами в раздевалке как можно больше», — цитирует Михеева официальный сайт лиги.
- 26 февраля 2020
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