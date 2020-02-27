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Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 26 февраля 2020 года

Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 26 февраля 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

26 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно три матча, в которых приняли участие шесть российских хоккеистов.

В составе «Колорадо Эвеланш» дебютировал нападающий Владислав Наместников. Российский форвард провёл на льду 12 минут 17 секунд и не отметился результативными действиями, завершив матч с показателем полезности "-1". В активе Владислава два броска и три силовых приёма.

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин провёл 900-й матч за карьеру в НХЛ и отметился результативной передачей.

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Ничушкин (н)«Колорадо»0+000220-16.59
Каменев (н)«Колорадо»0+1-1011167%05.52
Наместников (н)«Колорадо»0+0-10230-12.17
Малкин (н)«Питтсбург»0+1+1042047%20.30
Прохоркин (н)«Лос-Анджелес»0+000000100%06.06
Задоров (з)«Колорадо»0+000230-18.41
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