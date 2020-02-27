Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 26 февраля 2020 года

26 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно три матча, в которых приняли участие шесть российских хоккеистов.

В составе «Колорадо Эвеланш» дебютировал нападающий Владислав Наместников. Российский форвард провёл на льду 12 минут 17 секунд и не отметился результативными действиями, завершив матч с показателем полезности "-1". В активе Владислава два броска и три силовых приёма.

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин провёл 900-й матч за карьеру в НХЛ и отметился результативной передачей.

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Ничушкин (н) «Колорадо» 0+0 0 0 2 2 0 - 16.59 Каменев (н) «Колорадо» 0+1 -1 0 1 1 1 67% 05.52 Наместников (н) «Колорадо» 0+0 -1 0 2 3 0 - 12.17 Малкин (н) «Питтсбург» 0+1 +1 0 4 2 0 47% 20.30 Прохоркин (н) «Лос-Анджелес» 0+0 0 0 0 0 0 100% 06.06 Задоров (з) «Колорадо» 0+0 0 0 2 3 0 - 18.41