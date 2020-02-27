Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 26 февраля 2020 года
26 февраля в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно три матча, в которых приняли участие шесть российских хоккеистов.
В составе «Колорадо Эвеланш» дебютировал нападающий Владислав Наместников. Российский форвард провёл на льду 12 минут 17 секунд и не отметился результативными действиями, завершив матч с показателем полезности "-1". В активе Владислава два броска и три силовых приёма.
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин провёл 900-й матч за карьеру в НХЛ и отметился результативной передачей.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Ничушкин (н)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|2
|2
|0
|-
|16.59
|Каменев (н)
|«Колорадо»
|0+1
|-1
|0
|1
|1
|1
|67%
|05.52
|Наместников (н)
|«Колорадо»
|0+0
|-1
|0
|2
|3
|0
|-
|12.17
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+1
|+1
|0
|4
|2
|0
|47%
|20.30
|Прохоркин (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|0
|100%
|06.06
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|2
|3
|0
|-
|18.41
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