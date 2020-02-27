Бобков: уже к третьему матчу плей-офф ненавидишь соперника так, что эмоции захлёстывают

Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым».

«Я приобрёл новый опыт игры, повзрослел на год. В том году дошли до финала, это всё равно опыт игры в плей-офф, который определённо пригодится. Регулярка отличается от плей-офф тем, что ты играешь против одной команды до семи игр, и уже к третьей игре вы ненавидите друг другу настолько, что эмоции захлёстывают. Поэтому серии плей-офф настолько и интересны. Плей-офф — это совсем другой хоккей.

Конечно, мы разбираем соперников. В первую очередь, как каждая команда играет в атаке — какие-то команды любят играть через синюю линию, кто-то развивает атаку из-за за ворот, от этого уже отталкиваемся, тренер подбирает специальные упражнения. Сегодня уже работали над Уфой. Однажды один вратарь сказал: шайба не знает, что это плей-офф. Такие игры — это те же матчи, просто сильнее накал. Готовлюсь точно так же, ничего не меняю.

Не могу раскрыть всех карт, каких ждать опасностей от «Салавата». Выиграли четыре игры, но это ничего не означает, Уфа — отличная команда, с которой нужно выкладываться каждую игру», — сказал Бобков в эфире клубного телевидения.