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Какая пара плей-офф КХЛ на Востоке вызывает у вас наибольший интерес?

Какая пара плей-офф КХЛ на Востоке вызывает у вас наибольший интерес?
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 27 февраля, состоятся последние матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020. Борьба за Кубок Гагарина стартует 1 марта, а в Восточной конференции уже определены все пары первого раунда плей-офф.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата КХЛ

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Какая пара плей-офф КХЛ на Востоке вызывает у вас наибольший интерес?».

— «Ак Барс» — «Нефтехимик»;
— «Барыс» — «Металлург»;
— «Авангард» — «Салават Юлаев»;
— «Автомобилист» — «Сибирь».

Принять участие в опросе можно на «Рамблере».

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финале минувшего плей-офф команда Игоря Никитина переиграла «Авангард» (4-0).

Уфа сыграет с «Авангардом», «Барысу» досталась «Магнитка». Восток КХЛ уже готов к плей-офф
Определены все пары первого раунда Кубка Гагарина на Востоке.
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