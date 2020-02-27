Какая пара плей-офф КХЛ на Востоке вызывает у вас наибольший интерес?
Сегодня, 27 февраля, состоятся последние матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020. Борьба за Кубок Гагарина стартует 1 марта, а в Восточной конференции уже определены все пары первого раунда плей-офф.
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата КХЛ
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Какая пара плей-офф КХЛ на Востоке вызывает у вас наибольший интерес?».
— «Ак Барс» — «Нефтехимик»;
— «Барыс» — «Металлург»;
— «Авангард» — «Салават Юлаев»;
— «Автомобилист» — «Сибирь».
Принять участие в опросе можно на «Рамблере».
Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. В финале минувшего плей-офф команда Игоря Никитина переиграла «Авангард» (4-0).
Уфа сыграет с «Авангардом», «Барысу» досталась «Магнитка». Восток КХЛ уже готов к плей-офф
Определены все пары первого раунда Кубка Гагарина на Востоке.
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