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Хоккеисты и тренеры минского «Динамо» присоединились к благотворительной акции клуба

Хоккеисты и тренеры минского «Динамо» присоединились к благотворительной акции клуба
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 27 февраля, минское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграет с московскими одноклубниками. Все средства от продажи билетов будут переданы в благотворительный фонд «Сердце ангела» и отправятся на лечение трёх тяжелобольных девочек.

Хоккеисты и тренерский штаб «зубров» пожертвуют все заработанные за сегодняшний день деньги на эту благую цель. Ранее к акции присоединились сотрудники «Динамо» и болельщики фан-клуба минчан.

«Маленьких Софию, Дашу и Милану может спасти только препарат «Золгенсма». Это единственная и первая генная терапия для таких детей, которая может спасти их жизнь. Вакцина вводится единожды и заменяет отсутствующий или недостающий ген и останавливает заболевание. Проблема в том, что это самое дорогое лекарство на планете – его стоимость превышает $ 2 миллиона.

Обычная семья даже близко не может позволить себе такие лекарства. Но все мы вместе сможем сотворить чудо и подарить второй день рождения маленьким детям. Покупайте билеты, приходите на матч закрытия сезона и дарите чудеса!» — говорится в сообщении на сайте минского «Динамо».

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