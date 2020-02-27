Защитник «Металлурга» Матушкин прокомментировал свою игру в роли центрального нападающего

Защитник «Металлурга» Максим Матушкин поделился впечатлениями от заключительного матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (1:2).

«Жалко, что не удалось победить. Так получилось, что сыграл в нападении, поставили в центре. Насколько комфортно? Иногда было сложно, но я старался. У нас был молодой состав. Считаю, что боролись до конца, могли сравнять счёт. Как оценю регулярный чемпионат? Мы сейчас готовимся к плей-офф, это самое важное сейчас.

«Барыс»? У них хорошая реализация моментов, опытные игроки. Думаю, получится длинная серия. Как нам поможет травма Старченко? Мы сосредоточены на нашей игре, а они пусть выставляют состав, который у них есть. Готов ли я заменить в первых звеньях Нестрашила и Локтионова? Вопрос к тренерам», — передаёт слова Матушкина корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.