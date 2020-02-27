Защитник «Трактора» Меньшиков: надо проявлять себя так, как делала молодёжь «Магнитки»

Защитник челябинского «Трактора» Виталий Меньшиков прокомментировал заключительную встречу регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (2:1).



«В первом периоде соперники играли в быстрый хоккей, первые 15 минут молодые ребята у соперника бежали, но потом чуть выдохлись, и мы выровняли игру, больше играли в атаке. Молодёжь у соперника была очень мотивированная, так и надо себя проявлять, биться за место в составе, они молодцы, была хорошая игра.

Мой гол? Бросил, шайба от борта зашла, был уверен, что забил Подкорытов. Итоги сезона? У нас отличная команда, мы занимаем не свою позицию, не знаю, почему так получилось, будем разбираться, это для нас всех хороший опыт», — передаёт слова Меньшикова корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.