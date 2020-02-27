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ЦСКА разгромил ХК «Сочи» и выиграл Западную конференцию

ЦСКА разгромил ХК «Сочи» и выиграл Западную конференцию
Хоккей / КХЛ 0

Московский ЦСКА в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ принимал ХК «Сочи» и одержал уверенную победу со счётом 6:0.

В составе «армейцев» отличились Александр Попов, Антон Слепышев, Артём Блажиевский, Михаил Григоренко, Сергей Толчинский и Кирилл Капризов.

Хоккеисты обеих команд заработали всего 4 минуты штрафа: Клас Дальбек (ЦСКА) — за опасную игру высоко поднятой клюшкой, Константин Климонтов («Сочи») — за атаку игрока, не владеющего шайбой.

Вратарь ЦСКА Илья Сорокин, сделавший шат-аут, отразил 16 бросков по своим воротам.

Эта победа позволила московскому клубу, набравшему по итогам регулярного чемпионата 94 очка, опередить санкт-петербургский СКА (93) в борьбе за первое место в турнирной таблице Западной конференции.

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