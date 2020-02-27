ЦСКА разгромил ХК «Сочи» и выиграл Западную конференцию
Московский ЦСКА в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ принимал ХК «Сочи» и одержал уверенную победу со счётом 6:0.
В составе «армейцев» отличились Александр Попов, Антон Слепышев, Артём Блажиевский, Михаил Григоренко, Сергей Толчинский и Кирилл Капризов.
Хоккеисты обеих команд заработали всего 4 минуты штрафа: Клас Дальбек (ЦСКА) — за опасную игру высоко поднятой клюшкой, Константин Климонтов («Сочи») — за атаку игрока, не владеющего шайбой.
Вратарь ЦСКА Илья Сорокин, сделавший шат-аут, отразил 16 бросков по своим воротам.
Эта победа позволила московскому клубу, набравшему по итогам регулярного чемпионата 94 очка, опередить санкт-петербургский СКА (93) в борьбе за первое место в турнирной таблице Западной конференции.
Читайте также
- 27 февраля 2020
-
22:32
-
22:21
-
22:14
-
22:11
-
22:07
-
21:54
-
21:32
-
20:51
-
20:33
-
20:23
-
20:08
-
20:01
-
19:25
-
19:14
-
19:00
-
18:41
-
18:04
-
17:39
-
17:17
-
16:42
-
16:29
-
16:11
-
15:35
-
15:20
-
15:14
-
14:55
-
14:30
-
14:10
-
13:48
-
13:20
-
13:10
-
12:52
-
12:30
-
12:06
-
11:45
Партнерский контент