ЦСКА разгромил ХК «Сочи» и выиграл Западную конференцию

Московский ЦСКА в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ принимал ХК «Сочи» и одержал уверенную победу со счётом 6:0.



В составе «армейцев» отличились Александр Попов, Антон Слепышев, Артём Блажиевский, Михаил Григоренко, Сергей Толчинский и Кирилл Капризов.



Хоккеисты обеих команд заработали всего 4 минуты штрафа: Клас Дальбек (ЦСКА) — за опасную игру высоко поднятой клюшкой, Константин Климонтов («Сочи») — за атаку игрока, не владеющего шайбой.



Вратарь ЦСКА Илья Сорокин, сделавший шат-аут, отразил 16 бросков по своим воротам.



Эта победа позволила московскому клубу, набравшему по итогам регулярного чемпионата 94 очка, опередить санкт-петербургский СКА (93) в борьбе за первое место в турнирной таблице Западной конференции.