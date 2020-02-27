Стало известно расписание матчей первого раунда Кубка Гагарина

27 февраля пятью матчами завершился регулярный чемпионат КХЛ. Лучшей командой первой части чемпионата стал ЦСКА, в пятый раз выигравший Кубок Континента. После заключительного дня регулярного чемпионата определилась сетка плей-офф Западной конференции.



Западная конференция:

ЦСКА (1) – «Торпедо» (8) – 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта

СКА (2) – «Витязь» (7) — 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта

«Йокерит» (3) – «Локомотив» (6) — 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта

«Динамо» Москва (4) – «Спартак» (5) – 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта

Восточная Конференция:

«Ак Барс» (1) – «Нефтехимик» (8) – 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта

«Барыс» (2) – «Металлург» (7) – 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта

«Авангард» (3) – «Салават Юлаев» (6) – 1, 3, 5, 7, 9*, 11*, 13* марта

«Автомобилист» (4) — «Сибирь» (5) – 2, 4, 6, 8, 10*, 12*, 14* марта



* если потребуется