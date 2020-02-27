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«Витязь» в серии буллитов смог обыграть молодёжный состав «Локомотива»

«Витязь» в серии буллитов смог обыграть молодёжный состав «Локомотива»
Хоккей / КХЛ 0

Подмосковный «Витязь» в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ принимал ярославский «Локомотив». Встреча прошла в Подольске и завершилась победой хозяев со счётом 5:4 Б.

Стоит отметить, что на эту встречу ярославцы выставили молодёжный состав. В заявку «Локомотива» попали только воспитанники ярославской школы. 14 игроков из 21 родились в Ярославле. 19 в разные годы выигрывали Кубок Харламова в составе «Локо». Средний возраст игроков — чуть больше 21 года. Это самый молодой состав за всю историю КХЛ.

В составе хозяев дубль на счету Вилле Лаюнена. По одной шайбе забросили Святослав Гребенщиков и Пекка Йормакка. У ярославцев два гола на счету Артура Каюмова. По одному — у Павла Красковского и Михаила Беляева. Победный буллит в составе «Витязя» реализовал Гребенщиков.

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