Секач: не имеет никакого значения, что ЦСКА выиграл Кубок Континента

Нападающий ЦСКА Иржи Секач поделился впечатлениями от матча с ХК «Сочи» (6:0) и подвёл итоги регулярного чемпионата.
«Сегодня смогли реализовать свои моменты, всё сложилось. Хотелось ли перед плей-офф сыграть матч с более серьёзным соперником? Игра со СКА была очень интересной. Но я не играл, не знаю, как чувствовали себя ребята. Не важно, какой соперник был сегодня. В плей-офф всё будет совсем по-другому.
Сегодня в первый раз сыграл после травмы. Первые пару минут искал себя, но потом стало нормально. В третьем периоде уже чувствовал себя как обычно.
Не имеет значения, что мы выиграли Кубок Континента. Всё решается в плей-офф, главное – выиграть там.
В начале сезона было тяжело, я перешёл в новую команду. Но сейчас уже привык, подружился со всеми ребятами. Теперь просто готовлюсь к плей-офф", — передаёт слова Секача корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.
- 27 февраля 2020
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