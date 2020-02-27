Никитин: всеми мыслями ЦСКА уже в плей-офф, мы сохранили эмоции

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал итоги заключительного матча регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сочи» (6:0).



«Мы играли и понимали, что уже готовимся к плей-офф. И эмоции сохранили. Удачно забили, ребята придерживались игрового задания. Но всеми мыслями мы уже в плей-офф.



С Квартальновым гонку за Кубок континента не обсуждали, у нас есть и другие темы, чтобы посмеяться. А что касается суеверий, на это уже никто не обращает внимания.



Секач сегодня играл первый матч после перерыва. Обычно достаточно тяжело входить в игру. Мы должны были ему помочь. Понятно, не всё получалось, но игровая практика – это то, что ему сейчас нужно», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.