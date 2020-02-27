Капризов — лучший снайпер «регулярки» КХЛ второй сезон подряд, Шипачёв — лучший бомбардир

Нападающий ЦСКА Кирилл Капризов стал лучшим снайпером КХЛ по итогам регулярного сезона. На счету форварда 33 гола. Капризов второй год подряд выигрывает снайперскую гонку. В прошлом сезоне на его счету было 30 шайб.



Лучшим ассистентом стал Вадим Шипачёв из московского «Динамо» — 48 передач. Он стал и победителем гонки бомбардиров. В 60 матчах форвард набрал 65 (17+48) очков. Вторым стал его одноклубник Дмитрий Яшкин — 62 (30+32) очка. Шипачёв — первый победитель бомбардирской гонки КХЛ из «Динамо».



Лучшим бомбардиром среди защитников стал Микко Лехтонен из «Йокерита» — 49 (17+32) очков.



Лучший результат (85 очков) по итогам регулярки в истории лиги по набранным баллам показал форвард «Металлурга» Сергей Мозякин в сезоне-2016/2017. Ему же принадлежит рекорд и по числу заброшенных шайб. В том же сезоне он записал на свой счёт 48 голов.