Игрок «Виннипега» Куликов забросил 2-ю шайбу в сезоне, открыв счёт в игре с «Вашингтоном»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге (Канада) принимает «Вашингтон Кэпиталз». На момент написания новости проходит 1-й период, хозяева ведут – 1:0.
На 7-й минуте 1-го периода 29-летний российский защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов открыл счёт в матче, пробив вратаря «Вашингтона» Илью Самсонова точным броском от синей линии.
Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Для Куликова эта заброшенная шайба стала 2-й в сезоне, также на его счету 8 результативных передач в 46 матчах при показателе полезности «-2». Всего за карьеру он провёл 671 встречу, в которых набрал 169 (34+135) очков и заработал коэффициент полезности «-56».
Две передачи Куликова помогли «Виннипегу» обыграть «Чикаго», Чибисов – без очков
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