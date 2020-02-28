Кучеров забил 31-й гол в сезоне НХЛ. Видео

В Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Чикаго Блэкхоукс».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче 3:2 в пользу гостей. Вторую шайбу за «Тампу» забросил российский нападающий Никита Кучеров. Также в этой встрече россиянин отметился результативной передачей.

Видео с голом Кучерова можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

Никита Кучеров забил 31-й гол в сезоне НХЛ. Теперь на его счету 78 (31+47) очков, которые он набрал в 62 играх сезона.

Всего за карьеру в НХЛ Кучеров провёл 509 игр, в которых забил 219 голов и сделал 321 результативную передачу.