«Нэшвилл» обыграл «Калгари», сравняв счёт за 0,1 секунды до конца третьего периода

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» обыграл «Калгари Флэймз». Матч завершился со счётом 4:3 ОТ в пользу хозяев.

Концовка третьего периода получилась невероятной по своему сценарию. Гостям удалось выйти вперёд за 43 секунды до окончания основного времени. Потрясающий проход совершил нападающий «Флэймз» Микаэль Баклунд. Он обыграл трёх соперников, после чего нашёл передачей Эндрю Манджапане, который и поразил ворота.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.

Хозяева заменили вратаря на шестого полевого игрока и смогли отыграться за 0,1 секунды до конца третьего периода. Отличился Микаэль Гранлунд, благодаря чему матч продолжился овертаймом, в котором снова забил Гранлунд.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.