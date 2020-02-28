Гусев забил 12-й гол в сезоне НХЛ, продлив результативную серию до четырёх матчей

В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Нью-Джерси Дэвилз».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 2:0 в пользу гостей. Вторую шайбу за «Нью-Джерси» забросил российский нападающий Никита Гусев. Россиянин продлил результативную серию до четырёх игр.

Видео с голом Гусева можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Никита Гусев провёл 60 матчей, в которых набрал набрал 40 очков (12 голов и 28 результативных передач).

Расписание матчей НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате». Турнирная таблица НХЛ.