Гусев забил 12-й гол в сезоне НХЛ, продлив результативную серию до четырёх матчей
В Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сан-Хосе Шаркс» принимает «Нью-Джерси Дэвилз».
На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 2:0 в пользу гостей. Вторую шайбу за «Нью-Джерси» забросил российский нападающий Никита Гусев. Россиянин продлил результативную серию до четырёх игр.
Видео с голом Гусева можно посмотреть на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.
В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Никита Гусев провёл 60 матчей, в которых набрал набрал 40 очков (12 голов и 28 результативных передач).
Расписание матчей НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате». Турнирная таблица НХЛ.
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