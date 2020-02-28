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Скобрев: в «Динамо» не могут позволить себе вести себя с ребятами так же, как Квартальнов

Скобрев: в «Динамо» не могут позволить себе вести себя с ребятами так же, как Квартальнов
Хоккей / КХЛ 0

Тренер московского «Динамо» по общефизической подготовке Иван Скобрев прокомментировал влияние ведущего звена бело-голубых на результат команды.

«В какой-то мере мы зависим от нашей первой пятёрки. Она всё-таки набирает больше половины очков всей команды. Можно сказать: «Шипа, хорош, иди на смену». Иногда же понимаешь, что ребятам удалось зажать соперника в чужой зоне, и из этого может что-то получиться. Нельзя списывать со счетов авторитет первого звена. Не хочу преуменьшать вклад других ребят, они также приносят большую пользу «Динамо», но всё-таки результат во многом делают Шипачёв и Яшкин, и в этом смысле мы немного от них зависимы, поэтому позволяем чуть больше.

Пока творчество приносит пользу, оно должно поощряться. У «Ак Барса» и особенно ЦСКА примерно 30 плюс-минус равных человек. Если ты не выполнишь задание тренера, переработаешь смену, тебя тут же посадят на лавку. Хотя на данный момент, на мой взгляд, Яшкину и Шипачёву даже в этих командах равных нет, они лучшие. Мы не можем позволить себе вести себя с ребятами так же, как Квартальнов или Никитин ведут себя со своими. По крайней мере я не могу», — цитирует Скобрева сайт «Матч ТВ».

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