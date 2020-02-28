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Квартальнов: у «Ак Барса» есть компоненты, которые нужны именно в плей-офф

Квартальнов: у «Ак Барса» есть компоненты, которые нужны именно в плей-офф
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги выступления своей команды в регулярном чемпионате КХЛ, а также оценил готовность хоккеистов перед плей-офф Кубка Гагарина.

«Прежде всего хотелось бы поблагодарить наших руководителей, мы всегда чувствуем поддержку и помощь, здесь всё на самом высоком уровне. Получается хороший, интересный сезон – было тяжело, было многое сделано, и сейчас есть результат.

В следующем этапе легко не будет, но у нас есть всё: лидеры, ребята, которые выигрывали Кубок не раз, хорошая молодёжь, есть хороший баланс. Но сейчас на первый план выходят другие компоненты, уверен, что они у нас есть. Команда хорошая, мы готовы», — приводит слова Квартальнова сайт «Ак Барса».

В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Ак Барс» сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».

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