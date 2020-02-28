Зарипов: «Ак Барс» спокойно может рассчитывать на борьбу за Кубок Гагарина

Капитан казанского «Ак Барса» Данис Зарипов подвёл итоги выступления своей команды в регулярном чемпионате КХЛ, а также оценил шансы клуба побороться за главный трофей — Кубок Гагарина.
«Смотря на то, как мы отыграли регулярный чемпионат, стоит отметить, как гладко он прошёл. Не было больших спадов, команда чувствовала себя хорошо, и мы можем спокойно рассчитывать на победы в плей-офф и успешную борьбу за главный трофей. Мы прекрасно понимаем, что победа в Кубке Гагарина – большой праздник для республики, хоккей в Татарстане – спорт номер один. Мы знаем, какая у нас поддержка и сделаем всё, чтобы сделать ещё один праздник. Всем спасибо за пожелания, всем удачи!» — приводит слова Зарипова сайт казанского клуба.
В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Ак Барс» сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».
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