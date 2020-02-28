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Фанаты «Ак Барса» спародировали пранк «Путин в лифте» с фото Зарипова

Фанаты «Ак Барса» спародировали пранк «Путин в лифте» с фото Зарипова
Хоккей / КХЛ 0

Поклонники казанского «Ак Барса» записали пародию на популярный пранк «Путин в лифте». В оригинальном видео блогеры использовали большой портрет президента страны. Они разместили его в кабине лифта и записали реакцию жителей одной из московских многоэтажек.

Казанцы же в своей пародии использовали фото капитана «Ак Барса» Даниса Зарипова.

Видео доступно на станице «Ак Барса» в YouTube.

«Ак Барс» в заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» — 3:0. Казанцы не сумели сохранить первое место в турнирной таблице КХЛ, уступив московскому ЦСКА. «Армейцы» разгромили ХК «Сочи» со счётом 6:0 и завоевали Кубок континента.

В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Ак Барс» сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».

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