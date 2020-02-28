Вратарь СКА Хелльберг: Шестёркин способен стать элитным голкипером НХЛ

Вратарь СКА Магнус Хелльберг оценил шансы своей команды выиграть Кубок Гагарина в нынешнем сезоне, а также выразил мнение, что у экс-голкипера питерской команды Игоря Шестёркина есть все предпосылки, чтобы войти в элиту НХЛ.

«Думаю, что у нас сейчас собралась очень боеспособная команда. Конечно, нельзя дать стопроцентной гарантии на победу в спорте. Никогда не можешь сказать, что случится. Тем более что в КХЛ есть несколько сильных клубов, претендующих на трофей. Но у нас шёл рост уже в ходе сезона, многие игроки прибавили в мастерстве. И думаю, у нас есть возможность порадовать своих болельщиков чемпионским парадом.



Знаю, что такое играть в НХЛ, провёл несколько сезонов в Северной Америке. Но видел Игоря в прошлом сезоне, мы стали друзьями. Он реально хороший голкипер. Его игра в «Рейнджерс» – не сюрприз для меня. У Шестёркина хорошая реакция, техника, он умеет владеть своим телом. Иногда требуется адаптация, время – при переходе на североамериканский хоккей. Но я знаю, Игорь успешно выступал и в АХЛ. И, думаю, он способен стать элитным голкипером НХЛ в будущем», — приводит слова Хелльберга «Петербургский дневник».