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Овечкин проиграл шайбу юному болельщику «Вашингтона»

Овечкин проиграл шайбу юному болельщику «Вашингтона»
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин в одной из пауз матча регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (0:3) обратил внимание на плакат юного болельщика. Мальчик написал на нём, что хочет сыграть с россиянином в «камень, ножницы, бумага» на его клюшку.

Овечкин подъехал к бортику и принял вызов юного поклонника «столичных». Александр намерено поддался, но, проиграв, вместо клюшки вручил мальчику шайбу.

Видео эпизода доступно по ссылке.

В ходе встречи Овечкин раздал ещё несколько шайб поклонникам, который пришли с оригинальными портретами в его честь.

«Вашингтон» потерпел первое поражение после двух побед подряд. Овечкин не отметился результативными действиями и завершил игру с коэффициентом полезности «-1».

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