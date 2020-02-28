Овечкин проиграл шайбу юному болельщику «Вашингтона»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин в одной из пауз матча регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (0:3) обратил внимание на плакат юного болельщика. Мальчик написал на нём, что хочет сыграть с россиянином в «камень, ножницы, бумага» на его клюшку.



Овечкин подъехал к бортику и принял вызов юного поклонника «столичных». Александр намерено поддался, но, проиграв, вместо клюшки вручил мальчику шайбу.



Видео эпизода доступно по ссылке.



В ходе встречи Овечкин раздал ещё несколько шайб поклонникам, который пришли с оригинальными портретами в его честь.



«Вашингтон» потерпел первое поражение после двух побед подряд. Овечкин не отметился результативными действиями и завершил игру с коэффициентом полезности «-1».