«Колорадо» обыграл «Каролину», Наместников набрал первое очко за новый клуб

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе победителей дубль оформил Тайсон Джост и ещё одну шайбу забросил Самуэль Жирар. Российские нападающие Валерий Ничушкин и Владислав Каменев завершили игру с коэффициентом полезности «-1». Форвард Владислав Наместников отметился результативной передачей и завершил встречу с коэффициентом полезности «+1». Защитник Никита Задоров завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

В составе проигравшей команды дубль оформил Теуво Терявяйнен. Российский форвард Андрей Свечников завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

В другом матче «Миннесота Уайлд» разгромил «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 5:0.