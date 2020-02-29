«Колорадо» обыграл «Каролину», Наместников набрал первое очко за новый клуб

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.
В составе победителей дубль оформил Тайсон Джост и ещё одну шайбу забросил Самуэль Жирар. Российские нападающие Валерий Ничушкин и Владислав Каменев завершили игру с коэффициентом полезности «-1». Форвард Владислав Наместников отметился результативной передачей и завершил встречу с коэффициентом полезности «+1». Защитник Никита Задоров завершил матч с коэффициентом полезности «-1».
В составе проигравшей команды дубль оформил Теуво Терявяйнен. Российский форвард Андрей Свечников завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».
В другом матче «Миннесота Уайлд» разгромил «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 5:0.
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