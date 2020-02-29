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«Колорадо» обыграл «Каролину», Наместников набрал первое очко за новый клуб

«Колорадо» обыграл «Каролину», Наместников набрал первое очко за новый клуб
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе победителей дубль оформил Тайсон Джост и ещё одну шайбу забросил Самуэль Жирар. Российские нападающие Валерий Ничушкин и Владислав Каменев завершили игру с коэффициентом полезности «-1». Форвард Владислав Наместников отметился результативной передачей и завершил встречу с коэффициентом полезности «+1». Защитник Никита Задоров завершил матч с коэффициентом полезности «-1».

В составе проигравшей команды дубль оформил Теуво Терявяйнен. Российский форвард Андрей Свечников завершил встречу с коэффициентом полезности «-1».

В другом матче «Миннесота Уайлд» разгромил «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 5:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 февраля 2020, суббота. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
2 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Джост (Джонсон, Жирар) – 06:34' (5x5)   0:2 Джост (Макар) – 32:51' (5x5)   1:2 Терявяйнен (Ахо, Шей) – 45:54' (5x5)   2:2 Терявяйнен (Славин, Ахо) – 47:55' (5x5)   2:3 Жирар (Ландеског, Наместников) – 57:23' (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
29 февраля 2020, суббота. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
0 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Эрикссон Эк (Гринвей, Пэтерин) – 06:12' (5x5)   0:2 Сперджен (Фиала, Сутер) – 06:46' (5x5)   0:3 Хартман (Койву) – 30:52' (5x5)   0:4 Паризе (Гринвей, Бродин) – 32:30' (5x5)   0:5 Фиала (Паризе, Стаал) – 52:20' (5x4)
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