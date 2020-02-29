У форварда «Рейнджерс» Крайдера диагностирована трещина в ступне

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер получил трещину в ступне, приняв на себя шайбу в первом периоде матча с «Филадельфией Флайерз»(2:5). Об этом сообщает официальный сайт лиги. Пока неизвестно, на какой срок выбыл хоккеист.
«Тяжёлая потеря. Даже не знаю, как это выразить словами, потому что он ключевой игрок, лидер в раздевалке и на льду, не только для нашего звена, но и для всей команды. Очень обидно», — отметил центрфорвард «Рейнджерс» Мика Зибанеджад.
Крайдер в своей зоне блокировал бросок защитника «Флайерз» Филиппа Майерса за 7:40 до окончания периода. Шайба летела низом и попала в конек нападающего, когда он повернулся боком. Крайдер добрался до скамейки запасных, потом вышел ещё на одну смену, но смог провести на льду всего десять секунд.
Крис выступает за «Рейнджерс» с 2012 года. В 2009 году он был выбран клубом на драфте в первом раунде под общим 19-м номером. В 2010 году он выиграл молодёжный чемпионат мира в составе сборной США.
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