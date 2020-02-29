Голкипер московского «Динамо» Бочаров избежал травмы и сыграет в серии со «Спартаком»

Основной вратарь московского «Динамо» Иван Бочаров избежал травмы и примет участие в матчах серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина со «Спартаком». Об этом сообщил главный тренер «бело-голубых» Владимир Крикунов.
Бочаров в заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с одноклубниками из Минска был заменён уже в начале второго периода.
«Всё нормально с Бочаровым, он готов и сыграет в первом матче. Там не было травмы даже. Ну вернее как сказать – травма это была или нет, спазм мышц произошёл», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Московское «Динамо» могло начать серию плей-офф с ярославским «Локомотивом». Однако подопечные Крикунова уступили в заключительном матче «регулярки» в Минске со счётом 3:4. По итогам сезона они набрали 82 очка, заняли 4-е место и не сумели опередить «Йокерит» (84 балла) в турнирной таблице Западной конференции. Московский «Спартак» (77) стал пятым, «Локомотив» (73) — шестым.
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