Лукоянов: пока Зарипов не нужен, пусть отдохнёт, он понадобится ближе к финалу плей-офф

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов перед стартом серии плей-офф с нижнекамским «Нефтехимиком» похвалил команду соперника, а также рассказал о влиянии травмы капитана Даниса Зарипова на игру казанцев.



«Конечно, простой эта серия не будет. Думаю, она ничем не будет уступать татаро-башкирскому дерби. Для болельщиков и всего Татарстана это будет интересно. Конечно, опасаемся и уважаем соперника – хорошие ребята, молодые, бегущие. В последних матчах они доказали, как хотят бороться за Кубок. Это было видно. Молодцы. Я даже сам не ожидал, что они справятся с задачей на выезде. Думаю, они достойны бороться за Кубок Гагарина, поэтому и вышли в плей-офф.



Может ли травма Зарипова как-то повлиять на игру? Нет, пока что он не нужен. Пусть отдохнёт, посмотрит с трибуны – ближе к финалу он понадобится. Понятно, что это всё шутки, каждый игрок на вес золота, тем более, Данис – он всегда может забить нужный гол, в большинстве решить. Это его задачи – забивать, играть в большинстве, его шайбы нам обязательно понадобятся. Но есть другие ребята – пока нужно самим делать результат и за него отрабатывать. Ждём его возвращения в состав и желаем здоровья.



Мой сезон получается таким, где и неприятные травмы были. С голами не очень – моменты вроде есть, где-то не идёт, но делать акцент на голы я бы е стал. Не думаю, что я главный снайпер команды, в плей-офф больше должен приносить польщу для команды, для достижения результата. У меня другие задачи – приносить максимум пользы, чтобы добиться результата.



Некоторые эксперты сомневаются во вратарях «Ак Барса»? Я не задумывался о том, кто из них лучше. Нам придется ловить много шайб на себя, и кого поставят в ворота – это не мои проблемы, есть тренеры, которые знаю, кого нужно ставить. Хорошие вратари у нас. Сейчас другая игра в плей-офф будет, там будет видно. Вообще, чем больше шайб мы на себя поймаем, тем лучше будут вратари», — приводит слова Лукоянова сайт казанского клуба.