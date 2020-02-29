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Яруллин: против «Нефтехимика» всегда тяжело играть. Дерби отойдёт на второй план

Яруллин: против «Нефтехимика» всегда тяжело играть. Дерби отойдёт на второй план
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин поделился ожиданиями от встречи с «Нефтехимиком» в первом раунде плей-офф.

«В плей-офф дерби отходит на второй план. У обеих команд большие задачи, а противостояние внутри республики только подстёгивает.

«Нефтехимик» вышел в плей-офф за счёт побед. Не следил за каждым их матчем, но, думаю, желание попасть в плей-офф, самоотдача, настырность им помогли. С ними всегда тяжело играть, легко точно не будет.

Зарипова нет в составе, но он с командой, никуда не делся, внутренняя атмосфера не меняется.

Молодые игроки, у которых нет опыта плей-офф? Думаю, они неглупые ребята, всё понимают. Все с чего-то начинали. Да, ответственность большая, но они это понимают. Мне кажется, им не будет сложно войти в ритм плей-офф", — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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