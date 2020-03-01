«Нью-Джерси» в овертайме уступил «Лос-Анджелесу». У Гусева – голевая передача и «+1»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча проходила на стадионе «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе (США) и завершилась победой хозяев в овертайме – 2:1.

Счёт в матче был открыт на 8-й минуте 1-го периода, с передачи российского 27-летнего нападающего Никиты Гусева, отличился шведский нападающий «Нью-Джерси» Йеспер Братт. В середине 2-го периода американский форвард «Кингз» Дастин Браун восстановил ничейный счёт в матче. На 2-й минуте овертайма, победу «Лос-Анджелесу принёс Адриан Кемпе, отметившийся 11-й заброшенной шайбой в сезоне.

Форвард «Дэвилз» Никита Гусев провёл на льду 19 минут и 38 секунд и, отметившись результативной передачей, набрал 41-е (12+29) очко в 61 игре текущего сезона. Его показатель полезности составил «+1».

Видео результативной передачи Гусева можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Нападающий «Кингз» Николай Прохоркин провёл на площадке 14 минут и 23 секунды, не отметившись результативными действиями в 9-м матче кряду и заработав показатель полезности «0». Всего в этом сезоне он набрал 13 (4+9) очков в 38 встречах при коэффициенте полезности «-7».

«Лос-Анджелес Кингз», набрав 54 очка в 65 матчах, занимает последнее (15-е) место в Западной конференции. «Нью-Джерси Дэвилз» (62) – 14-е на Востоке.