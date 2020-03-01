27 сейвов Бобровского не помогли «Флориде» избежать поражения от «Чикаго» по буллитам

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча проходила в Санрайзе (США) на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2 Б.

Счёт в этом матче был открыт на 4-й минуте 1-го периода усилиями канадского форварда «Флориды» Майка Хоффмана, забросившего 27-ю шайбу в сезоне. На 12-й минуте нападающий гостей Джонатан Тэйвз сравнял счёт, а на 7-й минуте 2-го периода Дрейк Каджула вывел «Чикаго» вперёд – 2:1. «Пантерз» удалось сравнять счёт в этой встрече лишь за минуту до конца основного времени, отличился канадский защитник Майк Мэтисон. В буллитной серии сильнее оказались игроки «Чикаго». Победный штрафной бросок на счету Джонатана Тэйвза.

30-летний российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провёл на льду 20 минут и 40 секунд, не отметившись результативными действиями и завершив встречу с показателем полезности «0».

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский провёл полный матч и отразил 27 бросков из 29.

«Чикаго Блэкхоукс», набрав 66 очков в 65 матчах, занимает 12-е место в Западной конференции. «Флорида Пантерз» (73) – 11-е на Востоке.