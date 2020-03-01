27 сейвов Бобровского не помогли «Флориде» избежать поражения от «Чикаго» по буллитам

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча проходила в Санрайзе (США) на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой гостей по буллитам со счётом 3:2 Б.
Счёт в этом матче был открыт на 4-й минуте 1-го периода усилиями канадского форварда «Флориды» Майка Хоффмана, забросившего 27-ю шайбу в сезоне. На 12-й минуте нападающий гостей Джонатан Тэйвз сравнял счёт, а на 7-й минуте 2-го периода Дрейк Каджула вывел «Чикаго» вперёд – 2:1. «Пантерз» удалось сравнять счёт в этой встрече лишь за минуту до конца основного времени, отличился канадский защитник Майк Мэтисон. В буллитной серии сильнее оказались игроки «Чикаго». Победный штрафной бросок на счету Джонатана Тэйвза.
30-летний российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов провёл на льду 20 минут и 40 секунд, не отметившись результативными действиями и завершив встречу с показателем полезности «0».
Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский провёл полный матч и отразил 27 бросков из 29.
«Чикаго Блэкхоукс», набрав 66 очков в 65 матчах, занимает 12-е место в Западной конференции. «Флорида Пантерз» (73) – 11-е на Востоке.
- 1 марта 2020
-
05:01
-
04:41
-
04:17
-
03:23
-
03:08
-
02:52
-
01:18
-
00:07
- 29 февраля 2020
-
23:26
-
22:35
-
22:00
-
21:33
-
20:58
-
20:22
-
19:39
-
19:06
-
18:45
-
18:20
-
17:46
-
17:33
-
17:20
-
17:11
-
16:41
-
16:13
-
15:53
-
15:12
-
14:55
-
14:36
-
14:10
-
13:21
-
13:01
-
12:56
-
12:39
-
12:30
-
12:02