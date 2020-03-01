Кенневилль: Бобровский будет нужен «Флориде» в каждом следующем матче

Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневилль после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (2:3 Б) оценил игру голкипера Сергея Бобровского. Российский вратарь отразил 27 бросков из 29, а также пропустил оба послематчевых буллита.

«Он здорово спасал в овертайме и третьем периоде. Он был на высоте. Он будет нам нужен в каждом следующем матче в дальнейшем», – цитирует Кенневилля пресс-служба НХЛ.

Счёт был открыт на четвёртой минуте первого периода усилиями канадского форварда «Флориды» Майка Хоффмана, забросившего 27-ю шайбу в сезоне. На 12-й минуте нападающий гостей Джонатан Тэйвз сравнял счёт, а на седьмой минуте второго периода Дрейк Каджула вывел «Чикаго» вперёд – 2:1. «Пантерз» удалось сравнять счёт лишь за минуту до конца основного времени усилиями канадского защитника Майка Мэтисона. В буллитной серии удачливее оказались игроки «Чикаго». Победный бросок на счету Джонатана Тэйвза.