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Кенневилль: Бобровский будет нужен «Флориде» в каждом следующем матче

Кенневилль: Бобровский будет нужен «Флориде» в каждом следующем матче
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Флориды Пантерз» Джоэль Кенневилль после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго Блэкхоукс» (2:3 Б) оценил игру голкипера Сергея Бобровского. Российский вратарь отразил 27 бросков из 29, а также пропустил оба послематчевых буллита.

«Он здорово спасал в овертайме и третьем периоде. Он был на высоте. Он будет нам нужен в каждом следующем матче в дальнейшем», – цитирует Кенневилля пресс-служба НХЛ.

Счёт был открыт на четвёртой минуте первого периода усилиями канадского форварда «Флориды» Майка Хоффмана, забросившего 27-ю шайбу в сезоне. На 12-й минуте нападающий гостей Джонатан Тэйвз сравнял счёт, а на седьмой минуте второго периода Дрейк Каджула вывел «Чикаго» вперёд – 2:1. «Пантерз» удалось сравнять счёт лишь за минуту до конца основного времени усилиями канадского защитника Майка Мэтисона. В буллитной серии удачливее оказались игроки «Чикаго». Победный бросок на счету Джонатана Тэйвза.

Бобровский пропустил 4+ гола за матч в 19-й раз в дебютном сезоне за «Флориду»
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