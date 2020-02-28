Бобровский пропустил 4+ гола за матч в 19-й раз в дебютном сезоне за «Флориду»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 24 броска из 28. Пятую шайбу «Лифс» забросили в пустые ворота. Россиянин пропустил не менее четырёх голов за матч в 19-й раз в нынешнем сезоне. В общей сложности в нынешнем сезоне Бобровский одержал 23 победы в 49 матчах, в среднем за встречу пропуская 3,26 шайбы и отражая 89,9% бросков.
Ранее Сергей защищал цвета «Коламбус Блю Джекетс», в составе которого стал двукратным обладателем приза «Везина Трофи». В сезоне-2018/2019 он провёл 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ, одержав 37 побед. Он отражал 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,58.
- 28 февраля 2020
-
12:10
-
11:48
-
11:25
-
11:00
-
10:42
-
10:30
-
10:15
-
09:53
-
09:27
-
09:15
-
08:50
-
08:25
-
08:10
-
07:55
-
07:40
-
07:25
-
07:06
-
06:43
-
06:36
-
06:21
-
06:19
-
06:10
-
06:00
-
05:54
-
05:46
-
05:41
-
05:40
-
05:34
-
05:13
-
04:36
-
04:26
-
03:50
-
02:26
- 27 февраля 2020
-
23:59
-
23:43