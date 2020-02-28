Бобровский пропустил 4+ гола за матч в 19-й раз в дебютном сезоне за «Флориду»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 24 броска из 28. Пятую шайбу «Лифс» забросили в пустые ворота. Россиянин пропустил не менее четырёх голов за матч в 19-й раз в нынешнем сезоне. В общей сложности в нынешнем сезоне Бобровский одержал 23 победы в 49 матчах, в среднем за встречу пропуская 3,26 шайбы и отражая 89,9% бросков.

Ранее Сергей защищал цвета «Коламбус Блю Джекетс», в составе которого стал двукратным обладателем приза «Везина Трофи». В сезоне-2018/2019 он провёл 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ, одержав 37 побед. Он отражал 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,58.