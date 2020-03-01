КХЛ разъяснила, почему не был засчитан гол «Металлурга» в матче с «Барысом»

Департамент судейства КХЛ разъяснил эпизод матча первого раунда плей-офф «Барыс» — «Металлург», сообщает официальный сайт лиги. На 27-й минуте встречи после броска по воротам команды «Барыс» главный судья инициировал видеопросмотр на пересечение шайбой линии ворот.
После видеопросмотра определено: шайба полностью не пересекла линию ворот.
Видео доступно на сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Барыс» реализовал большинство на 14-й минуте первого периода. Голкипер «Магнитки» Василий Кошечкин среагировал на бросок Никиты Михайлиса с центра зоны, но отскок от щитка вратаря пришёлся точно на клюшку Кёртису Валку, который добавил шайбу в открытые ворота и стал автором первого гола Кубка Гагарина — 2020. Во второй двадцатиминутке Атте Охтамаа удвоил преимущество хозяев. Ему ассистировал Виктор Сведберг. Под занавес матча шайбу в пустые ворота отправил Ииро Пакаринен. Бал за результативную передачу на свой счёт записал Линус Виделль. Окончательный счёт в матче установи Даррен Диц, реализовав большинство после паса Михайлиса.
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