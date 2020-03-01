«Салават» взял два тренерских запроса за период. Оба гола «Авангарда» засчитали

В стартовом матче серии плей-офф Кубка Гагарина омский «Авангард» на своём льду играет с уфимским «Салаватом Юлаевым». Встреча в настоящий момент ещё не завершена. Счёт 5:2 в пользу хозяев. В ходе игры уфимцы дважды брали тренерский запрос на предмет правильности забитых в их ворота голов.



В первом случае, когда Андрей Стась отправил третью шайбу в ворота «Салавата», Дедунов взял инициативу на себя, по центру полез на ворота и бросил с неудобной руки. Метсола отразил перед собой, но Стась со второй попытки затолкал шайбу в ворота. Уфимцы взяли видеопросмотр, но судьи посчитали, что помехи вратарю не было.

Видео доступно на сайте Континентальной хоккейной лиги.



Во втором эпизоде тренерский запрос касался возможного положения вне игры, когда Кирилл Семёнов оформил дубль. Шумаков сделал поперечный перевод, Войнов подключился к атаке и бросил низом, а шайба рикошетом от конька Семёнова влетела в сетку. Уфимцы взяли видеопросмотр на предмет офсайда, но судьи определили, что всё было в рамках правил.

Видео доступно на сайте Континентальной хоккейной лиги.