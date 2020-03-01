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СКА разгромил «Витязь» в первом матче серии плей-офф

СКА разгромил «Витязь» в первом матче серии плей-офф
Хоккей / КХЛ 0

СКА в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина принимал подмосковный «Витязь». Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев — 6:1.

Счёт на 9-й минуте открыл нападающий СКА Андрей Кузьменко. В середине периода Павел Чернов восстановил равновесие. Ему ассистировали Евгений Артюхин и Пекка Йормакка. В начале второй двадцатиминутки СКА вновь вышел вперёд: после паса Александра Барабанова шайбу забросил Йоонас Кемппайнен. Спустя пять минут Кирилл Марченко с передачи Ивана Морозова увеличил преимущество питерцев. Ещё через три с небольшим минуты Марченко оформил дубль. Ему ассистировали Василий Подколзин и Морозов. Чтобы забросить пятую шайбу, СКА потребовалось 38 секунд. Кузьменко реализовал большинство после передачи Игоря Ожиганова. После этого «Витязь» сменил вратаря. В третьем периоде Кузьменко забросил свою третью шайбу и стал автором первого хет-трика в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. В этом эпизоде ему ассистировал Антон Бурдасов.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 1-й матч
01 марта 2020, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 1
Витязь
Московская область
1:0 Кузьменко – 08:32' (5x5)   1:1 Чернов (Артюхин, Йормакка) – 13:21' (5x5)   2:1 Кемппайнен (Барабанов) – 21:19' (5x4)   3:1 Марченко (Морозов) – 26:57' (5x5)   4:1 Марченко (Подколзин, Морозов) – 30:05' (5x4)   5:1 Кузьменко (Ожиганов) – 30:42' (5x4)   6:1 Кузьменко (Бурдасов) – 49:44' (5x5)
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