СКА разгромил «Витязь» в первом матче серии плей-офф

СКА в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина принимал подмосковный «Витязь». Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев — 6:1.



Счёт на 9-й минуте открыл нападающий СКА Андрей Кузьменко. В середине периода Павел Чернов восстановил равновесие. Ему ассистировали Евгений Артюхин и Пекка Йормакка. В начале второй двадцатиминутки СКА вновь вышел вперёд: после паса Александра Барабанова шайбу забросил Йоонас Кемппайнен. Спустя пять минут Кирилл Марченко с передачи Ивана Морозова увеличил преимущество питерцев. Ещё через три с небольшим минуты Марченко оформил дубль. Ему ассистировали Василий Подколзин и Морозов. Чтобы забросить пятую шайбу, СКА потребовалось 38 секунд. Кузьменко реализовал большинство после передачи Игоря Ожиганова. После этого «Витязь» сменил вратаря. В третьем периоде Кузьменко забросил свою третью шайбу и стал автором первого хет-трика в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина. В этом эпизоде ему ассистировал Антон Бурдасов.