Сергеев: «Салавату» не хватало Сошникова в плане созидания и атаки

Защитник «Салавата Юлаева» Артём Сергеев прокомментировал поражение своей команды в стартовом матче серии плей-офф Кубка Гагарина с омским «Авангардом» (2:5).
«Старт матча у нас получился, но во втором периоде пропустили два гола со своего пятака. При счёте 2:3 был шанс отыграться, но пропустили четвёртую шайбу. В результате всё пошло не в то русло. Ещё и соперник получил большинство после нашего просмотра на офсайд.
Сошникова нам не хватало, человек забросил 27 шайб. Но у нас сегодня и большинства не было… В плане созидания и атаки, конечно, Никиты не хватало. У нас все пацаны хорошо сыграли. Играли в тело, боролись. Никаких претензий ни к кому нет.
Нужно контролировать себя, меньше удаляться. На Метсолу поражение не повлияет, Юха – психологически сильный парень», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 1 марта 2020
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