Семёнов: если бы меня увезли, тогда можно было бы сказать, что Пашнин ударил сильно

Нападающий «Авангарда» Кирилл Семёнов поделился впечатлениями от стартовой игры серии плей-офф Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» (5:2).
«Хорошее настроение. «Салават» играл в хороший открытый хоккей, создаёт много моментов в нападении. Мы бросали Метсоле верхом? Возможно, это было видно с трибуны, что мы бросали верхом, но голы и низом заходили. Наша установка остаётся в раздевалке, расскажем о ней после серии.
Главное, что сыграли без удалений, потому что у соперника есть хорошие исполнители. Все техничные, могут решить. Они забили нам хороший гол во втором периоде. Мы должны лучше сыграть в обороне в этих моментах, наладить взаимопонимание, подсказывать друг другу.
На самом деле, Пашнин меня несильно ударил. Это плей-офф, мы заработали большинство и забили гол. Здесь нечего обсуждать. Если бы меня увезли, тогда можно было сказать, что это сильный удар. Я ждал, пока он ударит. Я пошёл на пятак и хотел заработать удаление», — передаёт слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
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